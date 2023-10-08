حماس تدعو للنفير العام والاشتباك مع القوات الإسرائيلية في عموم فلسطين

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشعب الفلسطيني في جميع الساحات والمحاور إلى النفير والاشتباك مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد، يا أهلنا المرابطين في ضفة العياش...... اليوم يوم الملحمة، وطوفان الحق والقوة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، والتحاما مع غزة العزة دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا ندعوكم إلى النفير العام ومواجهة الاحتلال في كل المواقع".

وأضاف البيان: "(ندعوكم) لقطع الطرق الالتفافية على المستوطنين، ونشد على أيدي المقاتلين الثائرين من كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكل المقاومين لمواصلة الاشتباك واستهداف الاحتلال ومليشيات مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المحتلة".

كما دعت إلى انطلاق فعاليات جماهيرية واسعة الساعة السادسة مساء اليوم الأحد في عموم مدن الضفة الغربية ونقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت: "ونؤكد على أبناء حركتنا الغراء وجموع أهلنا وأبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق اليوم الأحد الساعة السادسة مساء في عموم مدن الضفة المحتلة والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني الغاشم لنريهم منا ما يغيظهم وينتصر لحقنا في التحرير والعودة".

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT