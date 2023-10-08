الجيش البولندي يستعد لإجلاء مواطنيه من إسرائيل

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك، أن الجيش البولندي يستعد لإجلاء مواطني بلاده من إسرائيل على خلفية التصعيد الأخير.

وكتب بلاشاك عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الجيش البولندي يستعد لإجلاء البولنديين من إسرائيل. سيتم إرسال طائرات من طراز سي-130 لنقل مواطنينا".

وتستمر الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: RT