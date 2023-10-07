تحرك سعودي ـ قطري عاجل لوقف التصعيد بعد "طوفان الأقصى"

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. بحثا خلاله الوضع في غزة.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع المتسارعة في قطاع غزة ومحيطه، كما ناقشا سبل تكثيف العمل لوقف التصعيد.

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وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الليلة، أنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان فجر الأحد أنه مستمر في شن ضربات على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه استهدف موقع إطلاق صواريخ ومراكز قيادة تشغيلية وعددا من المسلحين الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يوم السبت، الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة، مهددا بتدمير حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى خراب.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: واس