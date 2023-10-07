الأمم المتحدة: عدد ضحايا زلزال أفغانستان يرتفع إلى 320 قتيلا

أعلنت هيئة الكوارث الوطنية في أفغانستان، يوم السبت، أن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب غرب البلاد، وصرحت الأمم المتحدة أن عدد الضحايا بلغ 320 قتيلا.

وذكرت الأمم المتحدة أن العدد الأولي للضحايا بلغ 320 قتيلا، مشيرة إلى أن التحقق من العدد لا يزال جاريا. وقدرت السلطات المحلية أن 100 شخص قتلوا وأصيب 500 آخرين.

وقال محمد عبد الله جان، أن الضرر الأكبر للزلزال والهزات الارتدادية تمركز بمنطقة زندا جان في ولاية هرات وتضررت عشرات المنازل.

وصرحت منظمة الصحة العالمية في أفغانستان أنها أرسلت 12 سيارة إسعاف إلى زندا جان، لنقل المصابين إلى المستشفيات، وكان معظمهم من النساء والأطفال.

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر ": "مع استمرار الإبلاغ عن الوفيات والإصابات الناجمة عن الزلزال، تتواجد الفرق في المستشفيات للمساعدة في علاج الجرحى وتقييم الاحتياجات الإضافية".

كما أدى الزلزال إلى انقطاع شبكة الاتصالات في ولاية هرات.

يذكر أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أبلغت اليوم السبت، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات، كما وتبعته هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.

المصدر: أسوشيتد برس