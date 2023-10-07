ملحق الدفاع بالسفارة المصرية لدى روسيا: القوات المصرية لا تنسى دور الاتحاد السوفيتي في حرب أكتوبر

أكد ملحق الدفاع بالسفارة المصرية لدى روسيا اللواء وائل العيسوي أن القوات المسلحة المصرية لا تنسى الدور الكبير الذي قام به الاتحاد السوفيتي في دعم مصر خلال التحضيرات لحرب أكتوبر.

وقال العيسوي خلال احتفالية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر : "إنه لشرف كبير لنا أن نحتفل اليوم معا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة يوم النصر الذي سيظل خالدا في تاريخ مصر والأمة العربية، يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال قواتنا المسلحة بدمائهم الطاهرة، في ملحمة عسكرية أبهرت العالم كله، ودونها التاريخ بأحرف من نور امتد شعاعه لجميع الشعوب ليعكس قوة وإرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

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وأضاف: "مصر التي حاربت واستردت أراضيها هي مصر ذاتها التي تسعى دائما لتحقيق السلام فلم تسع مصر يوما لحروب أو نزاعات إلا لرد اعتداء، ولكن تسعى دائما لمد يد العون والتعاون كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية لجميع الدول".

وتابع: "لقد كان نصر أكتوبر نموذجا فريدا من التكاتف والتلاحم والوعي الشعبي بين المصريين بكافة أطيافهم، وملحمة متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة لتغيير واقع مرير ولتحقيق الانتصار، آخذة بأسباب النجاح من المنهج العلمي في الإعداد والتخطيط ودراسة نتائج وتجارب الماضي والعمل ليلا ونهارا لبلوغ الهدف وتحقيق النصر، ثم إقامة سلام عادل في المنطقة، ولكن سيظل هذا السلام منقوصا دون حل القضية الفلسطينية واستقرار وأمن وسلام جميع الدول العربية والإفريقية".

وأردف: "يتزامن احتفالنا اليوم مع ذكرى مرور ثمانون عاما على العلاقات المصرية الروسية وإن القوات المسلحة لا تنسى أبدا الدور الكبير الذي قام به الاتحاد السوفيتي في دعم مصر بالسلاح والخبراء الروس في إطار الاستعداد لخوض معركة رد الكرامة برجالنا وأبنائنا من خيرة شباب الوطن، ولا ننسى أيضا دور الدول العربية في مساندة ودعم مصر لتحقيق النصر".

ونوه إلى أنه "دائما ما يمثل احتفالنا بنصر أكتوبر المجيد مناسبة عزيزة تشعرنا بالفخر والاعتزاز الوطني ولنتذكر جميعا حجم الصعاب والتحديات التي استطعنا التغلب عليها لنصل إلى حاضرنا الذي تسطر فيه مصر قصة نجاح عظيمة بدأت منذ سنوات، ولتجسد مجددا العزيمة المصرية التي تقهر الصعاب".

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وأكد أنه "بعد القضاء على الإرهاب واستقرار الأوضاع في شمال سيناء وفى ظل التحديات الداخلية والخارجية في محيطنا الإقليمي والأزمات العالمية غير المسبوقة، من نزاعات مسلحة، أزمات اقتصادية، كوارث وأزمات طبيعية، أو حتى تغير مناخي، والتي لم تكن مصر بمنأى عن كل هذا كجزء فعال في المنطقة، فها نحن اليوم نرى مصر بالحقائق والأرقام، قد وجدت مسارها الصحيح لتمضي بخطى ثابتة في طريق التنمية والتقدم والازدهار، لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية، بناء مدن جديدة ، توسيع الرقعة الزراعية ، والاهتمام بكافة المجالات، لتوفير حياة كريمة وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمصريين، وغير المصريين المقيمين بمصر، لحماية حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجميع، وفى المحيط الإقليمي تدعم مصر قاطرة التنمية في القارة الأفريقية التي تنتمى إليها مصر ونحن فخورون بجذورنا الإفريقية، وذلك للنهوض بالقارة إلى مستقبل أفضل بالتعاون مع جميع الدول الإفريقية".

وأضاف: "ثم كان على التوازي الاهتمام بتعزيز القدرات العسكرية وتطويرها وتنوع مصادر التسليح بها طبقا لأحدث نظم التسليح العالمية لتصبح القوات المسلحة المصرية طبقا للتصنيفات العالمية من أقوى جيوش الشرق الأوسط والقارة الإفريقية على نحو يليق بتاريخها وحضارتها وعظمة شعبها".

وختم كلمته بالقول: "أتوجه بالتحية والتقدير لشعب مصر العظيم، الذي كان لصموده ووعيه ومساندته لقواته المسلحة في أصعب وأدق الأوقات العامل الحاسم الذي صنع هذا النصر المجيد، وسيظل هذا التلاحم والوعي الشعبي هو الحصن الحقيقي الذي ساهم في صون الدولة المصرية وازدهار حضارتها العريقة منذ فجر التاريخ. واسمحوا لي مرة أخرى أن أتقدم إليكم بكل الشكر والتقدير على تشريفكم لنا اليوم ومشاركتنا احتفالنا بذكرى نصر أكتوبر المجيد".

المصدر: RT