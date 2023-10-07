نائب وزير الدفاع الروسي يهنئ القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى حرب 6 أكتوبر (فيديو)

هنأ نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى حرب 6 أكتوبر، وأكد أن شعبي مصر وروسيا تربطهما علاقات صداقة طويلة الأمد.

وقال فومين خلال احتفالية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر: "في الآونة الأخيرة، تطورت العلاقات الروسية المصرية بشكل ديناميكي وإيجابي، وتلعب علاقة الثقة بين قادة روسيا ومصر، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، دورا خاصا في هذا".

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وأشار إلى أن الديناميكية العالية للاجتماعات على جميع المستويات تؤكد فقط العزم على تطوير التعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر في قطاع الدفاع.

وأكد أن مصر تلعب دورا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي حليف استراتيجي لروسيا في هذه المنطقة. وروسيا عازمة على مواصلة التعاون مع القاهرة في مسائل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "تشابه التوجهات في التعامل مع القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية يسمح لنا بتوحيد الجهود من أجل إقامة وتعزيز نظام عالمي عادل يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل".

المصدر: RT