عسكري أوكراني يتحدث عن سلاح روسي لا فرار منه

قال العسكري الأوكراني ألكسندر سولونكو، إن الجيش الروسي يصد كل محاولات القوات الأوكرانية لشن عمليات عسكرية واسعة النطاق ومن المستحيل عبور حقول الألغام.

وأضاف العسكري، في حديث لمجلة "صوت أوكرانيا الجديد": "طائرات أورلان الروسية بدون طيار تحلق فوق رؤوسنا باستمرار. في الواقع لا يمكن بتاتا الاختباء منها ونقل القوات والمعدات بشكل خفي. لا يمكن تنفيذ أي هجوم أو غارة إلا في الليل، وحتى هذا غير ممكن دائما. بخلاف ذلك قد تتعرض لإطلاق نار من القوات الروسية التي تلاحظ أي تحرك. المشكلة الجدية العويصة هي عدم وجود تفوق جوي لدى القوات الأوكرانية".

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وأشار العسكري، إلى أن القذائف الروسية تتساقط على الرؤوس يوميا وعلى المواقع وتستهدف مسارات النقل اللوجستية. ووفقا له، يقصف الروس كذلك الأماكن التي يعتقد بوجود معدات أو أفراد أو مستودعات أو مراكز قيادة فيها.

وانتقد العسكري وسائل الإعلام، لأنها تقوم بشكل غير عادل بتصوير الجيش الروسي على أنه غير كفؤ وعديم الفائدة.

وشدد العسكري الأوكراني على أن العسكريين الروس في الواقع يتكيفون على الفور مع أي تغييرات في ساحة المعركة ويبتكرون ببراعة طريقة للخروج من المواقف المتوترة.

المصدر: نوفوستي