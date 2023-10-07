الخارجية الروسية تعلن عودة مراسل "روسيسكايا غازيتا" من قبرص

أفادت إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، بأن ألكسندر غاسيوك مراسل روسيسكايا غازيتا، الذي تعرض للعنف خلال محاولة السلطات القبرصية اعتقاله، عاد بأمان إلى روسيا.

وأضافت: "هذا الصباح، وصل بأمان إلى روسيا مراسل روسيسكايا غازيتا، الذي اتخذت السلطات القبرصية إجراءات غير قانونية ضده".

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وقالت الوزارة: "سيرسل الجانب الروسي معلومات إلى جميع المنظمات الدولية ذات الصلة حول الموقف غير المقبول تجاه الصحفيين الذي يكتسب زخما في دول الناتو".

يوم أمس، أعلنت الخارجية الروسية أنها استدعت سفير قبرص لدى موسكو لتسليمه مذكرة احتجاج على "أعمال استفزازية" للسلطات القبرصية تجاه صحفي روسي وأحد موظفي السفارة الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية القبرصية حاولت توقيف مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" ألكسندر غاسيوك باستخدام القوة، وذلك "تحت ذريعة حرمانه من حق الإقامة بتهمة تهديد الأمن القومي"، لغرض ترحيله لاحقا.

المصدر: تاس