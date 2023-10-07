مقتل 6 سجناء جراء اضطرابات داخل سجن في الإكوادور

قتل ستة سجناء الجمعة خلال "اضطرابات" شهدها سجن في غواياكيل، المدينة الكبيرة في جنوب غرب الإكوادور، حيث خلف العنف بين السجناء أكثر من 430 قتيلا منذ العام 2021.

وقالت إدارة السجون الوطنية في بيان لها إن "واقعة حدثت" في أحد عنابر سجن "غواياس 1" أسفرت عن ستة قتلى.

من جهتها، قالت النيابة العامة إنه "يجري تنفيذ البروتوكولات الأمنية.. في مواجهة الاضطرابات التي حدثت بعد ظهر الجمعة" في "غواياس 1"، أحد المرافق الخمسة التي تشكل معا مجمعا كبيرا للسجون في غواياكيل.

وقالت النيابة العامة عبر منصة X ("تويتر" سابقا): "في الساعات المقبلة، سينفذ عناصر عسكريون متخصصون أولى عمليات الدهم والاستطلاع.. من أجل السيطرة على الوضع".

🇪🇨 | Petroleiros entram na Penitenciária do Litoral, em Guayaquil, Equador, após um motim que deixou pelo menos 6 mortos. Extraoficialmente, entre os mortos estariam alguns dos assassinos que assassinaram o ex-candidato presidencial Fernando Villavicencio. As autoridades afirmam… pic.twitter.com/B6pdQ2z2ch — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) October 7, 2023

وذكرت تقارير إعلامية أن الضحايا هم الكولومبيون الستة الذين قبض عليهم عقب مقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو في 9 أغسطس بينما كان يغادر تجمعا حاشدا في شمال كيتو قبل الجولة الأولى من الانتخابات.

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وأعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو الموجود حاليا في نيويورك، عبر منصة X، أنه وجه بعقد اجتماع للكابينيت الأمني وسيعود إلى البلاد في غضون الساعات القليلة المقبلة "للاهتمام بهذا الوضع الطارئ".

وكان مقررا أن يتوجه الرئيس من نيويورك إلى سيئول في زيارة رسمية لإجراء محادثات تتعلق باتفاقية تجارية.

وأدى الصراع بين عصابات قوية مرتبطة بالكارتيلات الكولومبية والمكسيكية إلى مقتل أكثر من 430 سجينا في الإكوادور منذ عام 2021.

المصدر: أ ف ب