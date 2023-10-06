محكمة المدققين الأوروبية عاجزة عن إيجاد الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا

أفادت صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية بأن محكمة المدققين الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي فشلت في العثور على أموال لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "إن وعد أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو على مدى خمس سنوات هو أمر جيد بالطبع. لكن لا يزال يتعين إيجاد الأموال، وعلينا التأكد من أن الميزانية الأوروبية، أي الموارد المالية للدول الأعضاء، قادرة على تحمل القروض المختلفة".

إقرأ المزيد

وأضافت أن محكمة المدققين الأوروبية تسعى إلى لفت انتباه المفوضية الأوروبية إلى الزيادة الكبيرة في التزامات ديون الاتحاد الأوروبي.

وتابعت الصحيفة: "زادت ديون الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في عام 2022 ووصلت إلى 344.3 مليار يورو (مقارنة بـ236.7 مليار يورو في عام 2021)".

وأعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، في وقت سابق أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار النزاع في أوكرانيا، وأكد أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تسوية النزاع.

المصدر: RT