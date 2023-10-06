برلماني روسي: تصريحات بوتين حول "بوريفيستنيك" و"سارمات" أكثر فعالية من الانتظار الدبلوماسي

وصف عضو اللجنة الأمنية بمجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، كلمات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنها رد فعل سريع للغاية على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شخاغوشيف "نجحت رسالة بوتين حول "بوريفيستنيك" و"سارمات" بشكل أكثر فعالية من الانتظار الدبلوماسي الطويل لتفعيل معاهدة حظر التجارب النووية، بسرعة البرق".

إقرأ المزيد

وأضاف: "صدقت روسيا على هذه المعاهدة على الفور ودون قيد أو شرط، وهو الأمر الذي صمت بشأنه غوتيريش. وروسيا هي الوحيدة التي أكدت بكل أفعالها أنه حتى أفظع الأسلحة الروسية موجودة لإحلال السلام. وهذا الموقف لم يتغير".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا في وقت سابق الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى وقف طوعي لتجاربها النووية.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق الذي بأن روسيا يمكن أن ترد بطريقة جوابية على الولايات المتحدة، التي لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويمكن لنواب مجلس الدوما الروسي إلغاء التصديق على المعاهدة.

المصدر: نوفوستي