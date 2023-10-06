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بلومبرغ: خلافات حول الهجرة تعكر أجواء القمة الأوروبية في غرناطة

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بلومبرغ: خلافات حول الهجرة تعكر أجواء القمة الأوروبية في غرناطة
Legion-Media Monasse Thierry/ANDBZ/Abaca/Sipa USA
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بحدوث فضيحة دبلوماسية بين قادة الدول الأوروبية خلال القمة غير الرسمية في مدينة غرناطة الإسبانية، بنتيجة الخلافات حول التعامل مع تدفق المهاجرين.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وافقا على عقد لقاء غير مخطط مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول الهجرة.

وقالت مصادر لـ "بلومبرغ" إن ذلك أثار استياء لدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي اعتبر أن ذلك يصرف الانتباه عن المناقشات التي يجريها.

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وألغى سانشيز مؤتمرا صحفيا كان مقررا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

يذكر أن القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في غرناطة الإسبانية عقدت يومي 5 و6 أكتوبر لمناقشة مسائل توسع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قضايا أخرى، لكن الزعماء لم يتمكنوا من التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن.

كما ناقشت القمة قضية الهجرة، التي تتزايد في الفترة الأخيرة، لكنها فشلت في صياغة موقف مشترك بشأنها أيضا.

المصدر: بلومبرغ

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