ترامب ينفي الشائعات حول فضحه أسرارا عن الغواصات النووية الأمريكية

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معلومات تداولتها وسائل إعلام حول إدلائه ببيانات سرية عن الغواصات النووية الأمريكية، لجهات خارجية، واصفا إياها بـ"غير المتوافقة والسخيفة".

كتب ترامب في حسابه على موقع Truth Social: "القصة السخيفة التي ظهرت اليوم عن حديثي مع أحد أعضاء نادي مارالاغو حول الغواصات الأمريكية غير متوافقة وسخيفة".

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وأشار إلى أن الشائعات ينشرها "مدّعون عامون فاسدون" يحاولون التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

واعترف الرئيس السابق بأنه كان يعلن في السر عن "حقيقة معروفة" وهي أن الأمريكيين "ينتجون أفضل الغواصات والمعدات العسكرية في العالم".

وأضاف: "سأعمل دائما على الترويج لعظمة أمريكا ومعداتها العسكرية. والبديل بالنسبة للحلفاء وغيرهم هو الشراء من روسيا والصين وأماكن أخرى.. أحب خلق فرص العمل في أمريكا، وهو ما كان أحد أكثر إنجازاتي التي أفتخر بها كرئيس".

تجدر الإشارة إلى أن شبكة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أمس الخميس أن دونالد ترامب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أمريكية، مع أحد رجال الأعمال الأستراليين ويدعى أنتوني برات.

وبحسب الوسيلتين الإعلاميتين، فقد تم الاستماع إلى برات في هذا الشأن من جانب محققين فدراليين يعملون على ملف ما يزعم أن ترامب تعامل بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ مايو 2024 في فلوريدا.

المصدر: نوفوستي