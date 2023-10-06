ديلي ميل: نجل بايدن صرف أموال تعليم ابنته على المخدرات والمومسات

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنفق على الكحول والمخدرات والبغاء، 20 ألف دولار كانت مدخرة لتعليم ابنته.

وأفادت الصحيفة استنادا لمراسلات متبادلة بين هانتر وموظفي البنك: “في أواخر عام 2018، أخذ هانتر بايدن 20 ألف دولار من الأموال المدخرة للإنفاق على تعليم ابنته مايسي، وصرفها في تعاطيه المخدرات والكحول وخدمات البغايا”.

وبحسب المراسلات، عندما لم يبق لدى نجل الرئيس سوى 44 سنتا في حسابه الشخصي في ديسمبر 2018، لجأ لاستخدام الأموال المخصصة لتعليم ابنته.

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وكتبت الصحيفة أن رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الواردة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به تظهر أن الأموال المأخوذة من الحساب ذهبت أيضًا لسداد قرض سيارة "بورش"، واشتراكات خدمات "ويب كاميرا، ونفقات شخصية أخرى.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن هانتر لم يدفع ضريبة على تلك النفقات.

المصدر: ريا نوفوستي