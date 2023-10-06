 
مباشر

هجمات سيبرانية تستهدف مؤسسات إسبانية خلال القمة الأوروبية

أخبار العالم

هجمات سيبرانية تستهدف مؤسسات إسبانية خلال القمة الأوروبية
Globallookpress Fabian Sommer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6dk

تعرضت مواقع إلكترونية عدة تابعة لمؤسسات عامة إسبانية الجمعة لهجمات سيبرانية تزامنا مع استضافة مدينة غرناطة قمة غير رسمية للمجلس الأوروبي.

وقال المعهد الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا في بيان: "موجة من الهجمات السيبرانية تعرضت لها مؤسسات إسبانية مختلفة في خضم قمة غير رسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: ضوء أخضر للبنتاغون لشن هجمات سيبرانية ضد روسيا
وسائل إعلام: ضوء أخضر للبنتاغون لشن هجمات سيبرانية ضد روسيا

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المواقع الإلكترونية للعديد من الوزارات الإسبانية، وكذلك مواقع بلدية غرناطة ومؤسسات محلية أخرى، أصبحت غير متاحة.

وأوضح المعهد أن كل شيء "عاد إلى طبيعته" بعد أن منعت السلطات المختصة على الفور محاولات إغراق الخوادم التي عانت من انقطاع الخدمة والتعطل في أوقات مختلفة.

وأضاف أن هذه الموجة من الهجمات السيبرانية ركزت على جعل الموارد والخدمات المتضررة غير متاحة للمستخدمين.

المصدر: ا ف ب

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا