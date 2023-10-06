هجمات سيبرانية تستهدف مؤسسات إسبانية خلال القمة الأوروبية

تعرضت مواقع إلكترونية عدة تابعة لمؤسسات عامة إسبانية الجمعة لهجمات سيبرانية تزامنا مع استضافة مدينة غرناطة قمة غير رسمية للمجلس الأوروبي.

وقال المعهد الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا في بيان: "موجة من الهجمات السيبرانية تعرضت لها مؤسسات إسبانية مختلفة في خضم قمة غير رسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي".

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وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المواقع الإلكترونية للعديد من الوزارات الإسبانية، وكذلك مواقع بلدية غرناطة ومؤسسات محلية أخرى، أصبحت غير متاحة.

وأوضح المعهد أن كل شيء "عاد إلى طبيعته" بعد أن منعت السلطات المختصة على الفور محاولات إغراق الخوادم التي عانت من انقطاع الخدمة والتعطل في أوقات مختلفة.

وأضاف أن هذه الموجة من الهجمات السيبرانية ركزت على جعل الموارد والخدمات المتضررة غير متاحة للمستخدمين.

المصدر: ا ف ب