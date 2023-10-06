مقتل 17 شخصا في انقلاب حافلة مهاجرين جنوب المكسيك

أعلنت خدمة الحماية المدنية في ولاية أواكساكا المكسيكية مقتل 17 شخصا معظمهم من الفنزويليين في انقلاب حافلة تقل مهاجرين في جنوب المكسيك.

وقالت الخدمة "انقلبت حافلة تقل 55 مهاجرا على طريق أواكساكا-كواكنوبالان السريع، معظمهم من الفنزويليين. وتفيد التقارير الأولية أن 17 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الحادث، وتم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك مواطنين من هايتي بين ركاب الحافلة أيضا.

المصدر: نوفوستي