فون دير لاين تتمسك بموقفها بشأن شروط قبول أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن جميع القرارات المتعلقة بقبول دول جديدة في الاتحاد الأوروبي سيتم اتخاذها فقط بناء على مزاياها، ولن تكون هناك تنازلات..

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة المجتمع غير الرسمية المنعقدة في غرناطة أن "عملية قبول الأعضاء الجدد ستتم بناء على استحقاقهم فقط، ولن تكون هناك أي تنازلات".

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وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم في أوائل نوفمبر تقريرا مفصلا عن درجة جاهزية كل دولة مرشحة للانضمام، وسيتم النظر فيه خلال القمة المقررة في ديسمبر”.

المصدر: تاس