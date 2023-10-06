 
مباشر

مدفيديف يسخر من توقعات المؤشرات الاقتصادية الألمانية

أخبار العالم

مدفيديف يسخر من توقعات المؤشرات الاقتصادية الألمانية
Legion-Media Björn Trotzki
نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6at

علق نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على توقعات المؤشرات الاقتصادية الألمانية بسخريته المعهودة، و"مدح" كلا من المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك.

إقرأ المزيد
ألمانيا.. احتجاجات في برلين تطالب برحيل الحكومة ووقف دعم كييف (فيديو)
ألمانيا.. احتجاجات في برلين تطالب برحيل الحكومة ووقف دعم كييف (فيديو)

جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتب:

تتوقع الحكومة الألمانية تراجعا للاقتصاد بنسبة 0.4%، فيما سينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.8% بحلول نهاية العام. استمروا في ذلك يا شولتس وبيربوك وشركاؤكم!

وكانت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن الناتج الصناعي قد انخفض في يوليو الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات، ما يكشف عن صعوبات يواجهها أقوى اقتصاد في أوروبا، حيث قالت الوزارة إن الناتج الصناعي المعدل انخفض بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 1.4% في يونيو 2023. كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% في يوليو 2023، وتراجع الإنتاج الصناعي باستثناء قطاعي الطاقة والبناء، بنسبة 1.8% في يوليو 2023 مقارنة بيونيو 2023.

المصدر: تليغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا