مدفيديف يسخر من توقعات المؤشرات الاقتصادية الألمانية

علق نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على توقعات المؤشرات الاقتصادية الألمانية بسخريته المعهودة، و"مدح" كلا من المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك.

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جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتب:

تتوقع الحكومة الألمانية تراجعا للاقتصاد بنسبة 0.4%، فيما سينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.8% بحلول نهاية العام. استمروا في ذلك يا شولتس وبيربوك وشركاؤكم!

وكانت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن الناتج الصناعي قد انخفض في يوليو الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات، ما يكشف عن صعوبات يواجهها أقوى اقتصاد في أوروبا، حيث قالت الوزارة إن الناتج الصناعي المعدل انخفض بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 1.4% في يونيو 2023. كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% في يوليو 2023، وتراجع الإنتاج الصناعي باستثناء قطاعي الطاقة والبناء، بنسبة 1.8% في يوليو 2023 مقارنة بيونيو 2023.

المصدر: تليغرام