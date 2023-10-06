لوكاشينكو يدعو إلى وقف الصراع في أوكرانيا لأنه "سيتفاقم"

دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى وقف الصراع الأوكراني الآن قبل فوات الأوان.

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أفادت بذلك وكالة "بيلتا" البيلاروسية نقلا عن الرئيس خلال رحلة عمل إلى منطقة بريست، حيث قال: "مرة أخرى أقول: يجب أن نتوقف، لأن الأمر سيزداد سوءا. كما ترون، فإن البولنديين مستعدون بالفعل للاستيلاء على غرب أوكرانيا"، وأشار لوكاشينكو إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تتمكن من احتواء الجيش الروسي.

وتابع: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يقاتلون به. وحتى لو كان لديهم، فلن يتمكنوا من كبح جماح هذه القوة. لذلك علينا أن نتوقف الآن، وإلا فلن يتحدث أحد عن هذه القضية في غضون أشهر قليلة، سواء مع الأوكرانيين أو مع الغرب".

وسبق أن صرح لوكاشينكو مرارا وتكرارا أنه من المهم وقف الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، مع تأجيل البحث عن أسبابه.

المصدر: تاس