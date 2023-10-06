بيسكوف يعلق على مزاعم مقتل مدنيين بضربة صاروخية روسية في خاركوف

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، أن روسيا لا تضرب مواقع مدنية في أوكرانيا، وإنما تستهدف البنية التحتية العسكرية وأماكن تجمع الجنود والقيادات العسكرية.

جاء هذا التصريح ردا على سؤال صحفي، بعد أن زعمت السلطات الأوكرانية الخميس أن صاروخا روسيا ضرب مقهى ومتجرا في قرية غروزا بمقاطعة خاركوف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.

وقال بيسكوف: "نعيد التأكيد على أن الجيش الروسي لا يستهدف مواقع مدنية، بل يشن الضربات على البنية التحتية العسكرية والأماكن التي يتجمع فيها العسكريون وممثلو القيادة العسكرية".

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وكانت روسيا أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الناس الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وشدد على أن العملية الخاصة كانت إجراء اضطراريا، إذ لم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، وظهرت هناك مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".

المصدر: "نوفوستي"