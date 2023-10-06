استدعاء سفير قبرص إلى الخارجية الروسية على خلفية اعتقال صحفي روسي

أفاد مراسل "تاس"، بأنه تم استدعاء سفير قبرص في موسكو، كيبروس يورغاليس، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية.

ووفقا للمراسل، دخل الدبلوماسي القبرصي مبنى الوزارة الروسية دون تعليق للصحافة. وعند مغادرة المبنى، رفض السفير كذلك التعليق على الموضوع.

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من جانبه، قال مصدر دبلوماسي، إن الحديث دار خلال اللقاء حول اعتقال مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" ألكسندر غاسيوك في قبرص.

وتفيد معطيات "تاس"، بأنه تم اعتقال غاسيوك في 5 أكتوبر الساعة 11:45 (في نفس توقيت موسكو) في نيقوسيا. وأثناء اعتقاله، كان في سيارة بالقرب من المنزل الذي يعيش فيه مع عائلته. وتم استخدام القوة الجسدية عند الاعتقال ضد الصحفي الروسي، ما أدى إلى إصابته في يده. وهو الآن في المستشفى.

المصدر: تاس