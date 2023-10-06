سموتريتش يطلق من حوارة تصريحات ضد إيران وحزب الله

وصل وزير المالية الإسرائيلي ​​بتسلئيل سموتريتش إلى بلدة حوارة جنوب نابلس، التي كانت مسرحا لتصاعد أعمال العنف منذ الليلة الماضية، محملا إيران وحزب الله مسؤولية الأحداث.

إقرأ المزيد

وقال سموتريتش، إن "هذه الموجة من الإرهاب هي استهداف مباشر من إيران ومن خلال حزب الله، الذي يدفع الأسلحة والمعدات العسكرية والميزانية إلى الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "لقد أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

في غضون ذلك، تجددت المواجهات في حوارة أثناء تشييع جثمان الفلسطيني لبيب ضميدي (19 عاما) الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي هذه الليلة، حيث تم قطع الطريق أمام القوات الإسرائيلية.

وشهدت حوارة طيلة الليل مواجهات بين الفلسطينيين ومجموعات من المستوطنين التي هاجمت البلدة بحماية من القوات الإسرائيلية.

وكان نتنياهو حمل بوقت سابق إيران مسؤولية الأحداث في طولكرم، وقال "نعتبر إيران المسؤولة المباشرة عن موجة الإرهاب في إسرائيل، وتشجيع وتمويل أعمال القتل ضد مواطني إسرائيل".

المصدر: واينت