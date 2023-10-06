عقيد أوكراني: قواتنا تعتمد 100% على المساعدات الأمريكية

قال العقيد غينادي كوفالينكو، وهو من العاملين في الأركان العامة الأوكرانية، إن قوات بلاده تعتمد بنسبة 100% على المساعدات الأمريكية، وهناك حاجة ماسة للمزيد من توريد الأسلحة.

وأضاف العقيد في حديث لصحيفة "واشنطن بوست": "اعتمادنا على الولايات المتحدة يبلغ 100%".

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ووفقا لهذا الضابط الأوكراني، يجب أن يتلقى الجيش الأوكراني باستمرار الأسلحة من الولايات المتحدة، وربما يجب توسيع قائمة الأسلحة الأمريكية الموردة لأوكرانيا.

وأعرب كوفالينكو عن اعتقاده، بأن القتال لن ينتهي قريبا.

يوم أمس الخميس، ربط فلاديمير زيلينسكي، خفض الدعم الأمريكي من واشنطن لكييف بوجود "عاصفة سياسية" في الولايات المتحدة، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى التصرف بشكل مستقل في مثل هذه الظروف.

ولكن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، شدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تعويض أوكرانيا عن المساعدة التي أوقفتها الولايات المتحدة.

المصدر: تاس