سيئول تتعهد بزيادة الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين

تعهد وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين الجمعة، بمواصلة المساعدات المالية لوكالة الأمم المتحدة للاجئين من أجل دعم اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل.

إقرأ المزيد

وأدلى بارك بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA) في وزارة الخارجية في سيئول، حيث من المقرر أن تكون كوريا الجنوبية عضوا غير دائم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين.

وقال بارك إن "كوريا الجنوبية ستشغل مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من العام المقبل ولمدة عامين"، مضيفا أنه "باعتبارنا عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإننا ملتزمون بلعب دور بناء بشأن القضية الفلسطينية."

وأكد أن "بلاده ستواصل زيادة مساهماتها المالية للوكالة حتى تتمكن من دعم سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل".

وكان لازاريني دعا إلى الاهتمام والدعم لللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا ينتظرون لفترة طويلة جدا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم".

المصدر: يونهاب