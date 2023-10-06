الولايات المتحدة.. العثور على طبيب متهم بالاعتداء الجنسي متوفيا في منزله

توفي جورج تيندال، الطبيب النسائي السابق بجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية المتهم بالاعتداء الجنسي على طلاب.

وقال ليونارد ليفين، محامي تيندال (76 عاما)، إنه تم العثور على تيندال ميتا في منزله يوم الأربعاء.

وتم اتهام تيندال بالاعتداء الجنسي على أكثر من اثنتي عشرة امرأة في المركز الصحي الطلابي بالجامعة، وذلك خلال عمله في الجامعة البارزة لما يقرب من ثلاثة عقود.

وظهرت الاتهامات ضده لأول مرة في عام 2018. وهو كان ينتظر المحاكمة في أكثر من عشرين تهمة جنائية تتعلق بسوء السلوك الجنسي بين عامي 2009 و2016.

ودفع ببراءته في عام 2019 وتم إطلاق سراحه بكفالة قبل المحاكمة التي لم يتم تحديد موعد لها بعد.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن تيندال اتهم في البداية في عام 2019 بـ35 تهمة جنائية، ولكن تم تخفيض ذلك لاحقا إلى 27 تهمة.

وكانت 18 تهمة تتعلق بالإيلاج الجنسي لشخص فاقد للوعي، وتسع تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي عن طريق الاحتيال. وتتعلق التهم بـ16 مريضا سابقا في المركز الصحي الطلابي بالحرم الجامعي.

ونظرا لأن القضية الجنائية كانت معلقة، وافقت الجامعة على تسوية بقيمة 852 مليون دولار مع أكثر من 700 امرأة اتهمن الطبيب بالاعتداء الجنسي، حسبما أعلن محامو الضحايا وجامعة جنوب كاليفورنيا في عام 2021.

المصدر: AP