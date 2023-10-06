قاليباف خلال لقائه بن زايد: هناك فرصة للإمارات وإيران أن تصبحا قطبا اقتصاديا (فيديو)

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، من أبو ظبي، إن هناك فرصة للإمارات وإيران أن تصبحا "قطبا اقتصاديا كبيرا بالعالم" في ضوء عضويتهما في مجموعة "بريكس".

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ووصل قاليباف إلى أبوظبي الخميس، في زيارة تستغرق يومين، التقى خلالها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد قاليباف خلال اللقاء، أن سياسة إيران المبدأية، قائمة على التطوير الاستراتيجي للعلاقات مع دول الجوار، لا سيما الخليج، في كافة الأبعاد، وقال: "نأمل أن تتطور العلاقات بين البلدين يوما بعد يوم وألا يأتي يوم لا يكون لنا فيه سفير في بلدينا".

واعتبر قاليباف أن زيارته إلى الإمارات مؤشر لجدية إيران في تطوير العلاقات وفرصة لتقييم الماضي، وأضاف: "نحن عازمون على اتخاذ خطوة راسخة للمستقبل في كافة المجالات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث هناك فرص كبيرة لا تعد ولا تحصى".

واعتبر أن تطوير العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية، أمر مهم، لافتا إلى أن هذا الموضوع يحظى بأهمية أكبر في إيران، نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة وأوراسيا ومجموعة "بريكس" التي انضم إليها البلدان في الآونة الأخيرة.

وأشار قاليباف إلى رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعوة رئيس دولة الإمارات لزيارة إيران.

من جهتها، ذكرت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، أن بن زايد بحث مع قاليباف في قصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات البلدين وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون والتقارب بينها.

تجدر الإشارة، إلى أن أبو ظبي وطهران، تتنازعان على الجزر الثلاث في الخليج أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تسيطر عليها إيران وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

المصدر: وام+ مهر+ إرنا