"برو آكتيفا أوبن آرمز" تحتج على احتجاز إيطاليا لسفينة إنقاذ تابعة لها

ذكرت المنظمة غير الحكومية "برو آكتيفا أوبن آرمز"، أن إيطاليا احتجزت سفينة الإنقاذ الخيرية الإسبانية "أوبن آرمز" لانتهاكها القواعد التي تحظر عمليات الإنقاذ المتعددة في البحر.

وقالت منظمة "برو أكتيفا أوبن آرمز" إنه تم منع سفينتها من مغادرة ميناء كاريرا في توسكانا لمدة 20 يوما، وفرض غرامة تتراوح بين 3000 إلى 10000 يورو (3200 إلى 10500 دولار).

ووصفت هذه العقوبات بأنها انتهاك لقانون البحار الذي يطالب السفن بإنقاذ المنكوبين وسط المياه، وقالت إنها عوقبت لأنها أنقذت 176 شخصا في ثلاث عمليات، كان منهم أشخاص في "غاية الضعف".

وخصصت إيطاليا ميناء لنزول الركاب بعد أول عمليتي إنقاذ لـ 69 شخصا في المياه الدولية يوم السبت. وقالت المنظمة إنها "تلقت بعد ذلك نداء استغاثة من جمعية سي بيرد الخيرية للمراقبة الجوية تفيد بأن قارب مهاجرين آخر في خطر، ومكتظ بـ 109 أشخاص".

وأوضحت "أوبن آرمز" إنه "بعد التأكد من أنها سفينة الإنقاذ الوحيدة في المنطقة قامت بابلاغ السلطات بأنها ستتوجه إلى سفينة المهاجرين، التي كانت على بعد نحو 20 ميلا بحريا، أو ساعتي إبحار".

وقالت المؤسسة الخيرية إن "قبطانها تم استجوابه لمدة ست ساعات، واحتجاز السفينة بعد وصولها إلى كاريرا، وهو الميناء الذي تم تخصيصه لها".

وتحضر رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قمة في غرناطة بإسبانيا لحث شركائها في الاتحاد الأوروبي على وضع سياسات لكبح الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. كما تعهدت باتخاذ "إجراءات استثنائية" للتعامل مع تدفق المهاجرين.

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المصدر: أ ب