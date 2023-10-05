سائح أمريكي يخرّب منحوتات باهظة الثمن في متحف القدس

اعتقل الأمن الإسرائيلي، يوم الخميس، سائحا أمريكيا يبلغ من العمر 40 سنة، بعد أن خرب متعمدا، منحوتات باهظة الثمن في متحف القدس.

وألقي القبض على السائح الأمريكي بعد قيامه بتخريب المنحوتات القيمة. في حين أوضحت الشرطة أن الأدلة الموجودة في مكان الحادث تشير إلى أنه تعمد تحطيم التماثيل وألحق بها أضرارا جسيمة.

واعتقله حارس أمن يعمل هناك، وقام رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى المتحف باقتياده إلى مركز الشرطة للاستجواب.

وقال السائح في التحقيق أنه "قام بهذا الفعل لأن التماثيل في رأيه مخالفة للتوراة".

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المصدر: وكالات