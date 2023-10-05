ضجة في إسرائيل بعد "اختفاء" مفاجىء لمدون سعودي داعم لها

بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي رسمي للسعودية ذكرت مواقع عبرية عدم تمكن عائلة المدون السعودي، محمد سعود، من الوصول إليه بعد حديثه عن اجتماع مفترض له مع وزير إسرائيلي يزور الرياض.

لم تتمكن عائلة المدوّن السعودي محمد سعود ورفاقه من الوصول إليه، بعد إعلانه عن اجتماع مفترض مع وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي الذي يزور الرياض، وهو (الوفد) الممنوع عليه الالتقاء بسعوديين.

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وذكر موقع "واينت" العبري، أنه وبحسب التقارير التي نشرت لأول مرة على الموقع النيويوركي الحريدي "يشيفا وورد نيوز"، لم تتمكن عائلة سعود ورفاقه من الوصول إليه منذ صباح أمس.

وبحسب التقارير فإن هناك مخاوف من أن يكون قد تم اختطافه من قبل الحكومة أو عناصر مناهضة لإسرائيل في المملكة العربية السعودية.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن اختفاء سعود. فقبل أشهر حدثت حالة مماثلة، ثم "اختفى" المدون لعدة أشهر. وقد وضع سعود نفسه خلال السنوات الأخيرة كواحد من أكثر الأصوات المؤيّدة لإسرائيل في العالم العربي.

وأعلنت القناة 14 في التلفزيون الإسرائيلي المؤيدة لليمين المتشدد، في برومو برنامج "الوطنيون" أن "محمد السعودي" سيشارك في حلقة البرنامج الذي كان من المفترض أن يذاع أول أمس، لكن في اللحظة الأخيرة كما ذكرنا، اختفت آثاره، ولم يتمكن طاقم القناة من الاتصال به.

المصدر: i24news