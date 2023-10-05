الجيش الإسرائيلي: اكتشاف بنية تحتية تجاوزت الخط الأزرق مع لبنان

أعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي اكتشاف بنية تحتية من الخرسانة تجاوزت الخط الأزرق مع لبنان باتجاه أراض إسرائيلية مشيرا إلى العمل بالتنسيق مع "يونيفيل" لإزالتها.

ذكر الجيش الاسرائيلي على لسان الناطق باسمه أنه تم اكتشاف بنية تحتية ممتدة نحو المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من الحدود مع لبنان، لافتا إلى أن ذلك حصل خلال أعمال تجريف وتنظيم للخط الأزرق.

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وأضاف: "رصدت استطلاعات تابعة للجيش مساء أمس (الأربعاء) بنية تحتية مصنوعة من الخرسانة تجاوزت الخط الأزرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة شتولا حيث عمل الجيش بالتنسيق مع قوات يونيفيل لإزالة تلك البنية التحتية المصنوعة من الخرسانة ليقوم الجيش اللبناني بإزالتها في وقت سابق اليوم".

يُشار إلى أن الجيش اللبناني قام، اليوم الخميس، بتفكيك تلك البنية التحتية الخرسانية اللبنانية التي كانت ممتدة داخل الأراضي الإسرائيلية بمقدار يتراوح بين 2 متر و4 أمتار.

ويسهم هذا الحادث الحدودي بزيادة التوترات المتكررة في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث كانت الخيام التي نصبها "حزب الله" في قلب المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل والأمم المتحدة وحلفاء لبنان الغربيين.

المصدر: RT