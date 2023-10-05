بوتين ممازحا من فالداي: أنا نجّار وأعرف كيف أفتح "نافذة" العلاقات مع اليابان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مازحا، ردا على سؤال حول العلاقات مع اليابان، إنه نجار من الدرجة الرابعة ويعرف كيف يمكن فتح نافذة العلاقات من جديد.

وأضاف بوتين خلال الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقدة في منتجع سوتشي: "أنا نجار من الدرجة الرابعة وأعرف كيف تصنع النوافذ. لا تقلقوا.. سنوسعها إذا لزم الأمر، وإذا كان ذلك يناسب مصالحنا الوطنية، نحن نعمل في هذا الاتجاه".

وفي أغسطس، عقد زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قمة ثلاثية في واشنطن. ونتيجة للمفاوضات، اتفقت الأطراف على إجراء مناورات عسكرية سنوية. كما اتفقت واشنطن وطوكيو وسيئول على فرض عقوبات منسقة ضد روسيا وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة لديها.

من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، تعليقا على القمة، إن الولايات المتحدة، بالتعاون مع كوريا الجنوبية واليابان، لا تريد إنشاء "نسخة آسيوية من حلف شمال الأطلسي".

المصدر: ريا نوفوستي