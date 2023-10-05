بوتين لم يتفق مع رأي رئيسة تحرير RT حول رئيس الوزراء الأرمني

لم يتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رأي رئيسة تحرير قناة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مرغريتا سيمونيان بشأن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وقال بوتين خلال منتدى "فالداي" الدولي للنقاش، يوم الخميس: "ليس بوسعي أن أتفق معكم في الرأي بأن رئيس الوزراء باشينيان جلبته إلى السلطة جهات خارجية لغرض تسليم قره باغ".

وتابع: "على كل حال كان ذلك خيار الشعب الأرمني. نعم، قد تختلف المواقف تجاه العمليات الانتخابية، لكن هذا هو الواقع".

وأشار بوتين إلى أن باشينيان كان يتحدث في وقت سابق حول أن قره باغ "جزء من أرمينيا"، ولكن في وقت لاحق تغير رأيه.

وتابع بوتين قائلا: "كنت أتواصل معه أثناء النزاع في عام 2020، وبرأيي كان هو يسعى بشكل صادق إلى الحفاظ على الوضع. وأنا لا أتحدث الآن عما إذا كانت قراراته صحيحة أم خاطئة، وهذا ليس شأني، ولكني أعتقد أنه من غير الصحيح الحديث حول أنه سلم قره باغ" (لأذربيجان).

يذكر أن أذربيجان نفذت في سبتمبر الماضي عملية عسكرية في منطقة قره باغ، انتهت بالتفاوض بين السلطات الأرمنية لجمهورية قره باغ غير المعترف بها وأذربيجان، وقرار إنهاء وجود الجمهورية اعتبارا من 1 يناير 2024 وعودة المنطقة إلى السيادة الأذربيجانية.

وشهدت المدن الأرمنية، وخاصة العاصمة يريفان، مظاهرات الاحتجاج المناهضة لحكومة نيكول باشينيان، وسط عدم تدخل أرمينيا في هذا التصعيد بين أذربيجان وأرمن قره باغ.

المصدر: RT