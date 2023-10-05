ديوان المظالم التركي: العنصرية بلغت أوجها في أوروبا

قال رئيس اتحاد أمناء المظالم في منظمة التعاون الإسلامي رئيس ديوان المظالم في تركيا شرف مالقوج، إن العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في أوروبا بلغت أوجها في السنوات الأخيرة.

وأضاف مالقوج في كلمة خلال انطلاق الاجتماع التاسع لمجلس إدارة اتحاد أمناء المظالم في منظمة التعاون الإسلامي باسطنبول يوم الخميس، "في السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص، بلغت العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام أوجها في أوروبا".

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ولفت إلى الاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم في عدد من الدول الأوروبية، حيث أوضح مالقوج أن بعض حكام تلك البلدان يشجعون على حرق المصحف الشريف.

وأكد في هذا الإطار أهمية اجتماع اتحاد أمناء مظالم منظمة التعاون الإسلامي، آملا أن يحمل البيان الختامي للاجتماع الجمعة التشديد على حماية مقدسات المسلمين.

وشدد على أن العالم بحاجة إلى أن يسوده العدل والعدالة وحقوق الإنسان، مبينا أن "ما حدث في إفريقيا وآسيا وقره باغ وليبيا وفلسطين والحرب الأوكرانية يكشف ذلك بوضوح شديد".

وأكد أن تركيا دخلت بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان "قرن تركيا" وحققت نجاحات مهمة على الصعيدين الداخلي والعالمي.

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر 2022 وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية التي تدخلها البلاد في 29 أكتوبر 2023.

المصدر: "الأناضول"