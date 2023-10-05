بوتين يحذر من التدخل الخارحي في سوريا ومن محاولة إنشاء نوع من أشباه الدول على أراضيها

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن محاولات التدخل الخارجي في سوريا، وإنشاء نوع من أشباه الدول لا يؤدي إلى أي شيء جيد، ويمكن أن يطيل أمد النزاع.

وقال بوتين: "التدخل الخارجي ومحاولة إنشاء نوع من أشباه الدول على الأراضي السورية لا يؤدي إلى أي شيء جيد، وتهجير القبائل العربية التي عاشت تقليديا في مناطق معينة من أجل خلق أشباه الدول هو أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع".

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وأشار بوتين أيضا إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في زيادة مستوى الثقة، "بما في ذلك بين السلطات المركزية في سوريا والأكراد الذين يعيشون في شرق البلاد".

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب دمشق بتدخل موسكو العسكري.

وساعد تدخل روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في قلب موازين القوى على أرض المعركة ونقل الجيش السوري من جبهة الدفاع إلى الهجوم، حيث تمكن من استعادة معظم أراضي البلاد.

المصدر: RT