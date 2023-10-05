بوتين: الجزائر صديقة لروسيا وانضمامها لـ"بريكس" مفيد للمجموعة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجزائر هي دولة صديقة لروسيا، وانضمامها إلى مجموعة "بريكس" سيكون مفيدا. مشيرا إلى أنه يجب العمل على هذه القضية بهدوء مع الأصدقاء في المجموعة.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "الجزائر صديقتنا بالطبع، وهي صديق تقليدي في العالم العربي وشمال إفريقيا. ونعتبر أن هذا (انضمام الجزائر إلى بريكس) من شأنه أن يفيد المنظمة، ولكن علينا بالتأكيد أن نعمل على هذه القضية مع جميع أصدقائنا في إطار "بريكس" ومع القيادة الجزائرية نفسها، وأن نفعل ذلك بهدوء، دون خلق مشاكل للمنظمة، وخلق طرق إضافية للتنمية الشاملة".

إقرأ المزيد

وقد عقدت قمة "بريكس" الأخيرة في جوهانسبورغ بين يومي 22 و24 أغسطس برئاسة جنوب إفريقيا، وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ومثل روسيا فيها الوزير سيرغي لافروف، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو.

وخلال القمة، وجه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة رسمية لمصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، حيث تصبح عضوية هذه الدول سارية اعتبارا من 1 يناير المقبل.

المصدر: RT