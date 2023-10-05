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هيرش: الجنرال ميلي دعا لاستخدام الجيش لتفريق المحتجين الأمريكيين في 2020

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هيرش: الجنرال ميلي دعا لاستخدام الجيش لتفريق المحتجين الأمريكيين في 2020
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي دعا إلى استخدام الجيش لتفريق التجمعات خلال رئاسة دونالد ترامب.

وأشار هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر نقلا عن مصادر، إلى أن ميلي نفسه أصر لاحقا على أن ترامب بالذات، طالب باستخدام الجيش لتفريق المتظاهرين في صيف 2020. ولكن المصادر تشدد، وفقا للصحفي هيرش، على أن الجنرال ميلي هو من طرح هذه المبادرة.

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وأضاف هيرش: "في اجتماع في البيت الأبيض، أثار ميلي إمكانية تفعيل قانون التمرد لعام 1807، الذي يسمح للرئيس باستخدام القوات القتالية على الأراضي الأمريكية للرد على الاضطرابات المدنية. وأشار ميلي و[وزير الدفاع الأمريكي مارك] إسبر إلى أن لواء مشاة يضم نحو 800 جندي في حالة استعداد مستمر في قاعدة فورت براج".

وأشار الصحفي إلى أن القرار النهائي بشأن استخدام القوات المسلحة، لا يمكن أن يتخذه إلا الرئيس الأمريكي، وترامب لم يتخذ مثل هذا القرار.

ومن المعروف أنه لم يتم تفعيل قانون 1807 مطلقا، وجرى نشر قوات الشرطة والحرس الوطني وقوات الاحتياط بالجيش لتوفير الأمن لتجمع 1 يونيو في البيت الأبيض، ولم يتم استخدام الوحدات القتالية. ومع ذلك، يتذكر هيرش أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.

وترك ميلي منصبه كرئيس لهيئة الأركان المشتركة نهاية سبتمبر بسبب التقاعد. وأثارت فترة خدمته الكثير من الاهتمام في الصحافة بسبب معلومات غير رسمية عن تناقضاته مع ترامب أثناء استيلاء أنصار الرئيس السابق على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

المصدر: تاس

 

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بوتين: كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية ولم نبدأ الحرب في أوكرانيا وإنما نحاول إنهاءها