طوكيو تبدأ بشراء صواريخ توماهوك الأمريكية قبل عام من الموعد المقرر

قررت الحكومة اليابانية البدء في شراء صواريخ توماهوك المجنحة من الولايات المتحدة في عام 2025، وليس في عام 2026، كما كان مخططا سابقا.

وذكرت محطة التلفزيون العامة اليابانية، أنه تم الاتفاق على ذلك بين وزير الدفاع الياباني الجديد مينورو كيهارا ونظيره الأمريكي لويد أوستن خلال محادثاتهما في واشنطن.

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وبعد المفاوضات بين الوزيرين، أكد أوستن مجددا أن المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان، راسخة، وتنطبق على جميع الأراضي الخاضعة للإدارة اليابانية، بما في ذلك جزر سينكاكو (دياويو)، التي هي موضع نزاع إقليمي بين طوكيو وبكين.

وتنص خطة الجانب الياباني، على شراء 400 صاروخ كروز من الولايات المتحدة.

في البداية، كان من المفترض أن تكون جميعها من أحدث نماذج هذه الصواريخ المجنحة - Block V، ولكن لاحقا تم الاتفاق على أن نصف هذه الصواريخ ستكون من نموذج Block IV الأقدم.

ومن المتوقع أن يتم خلال السنوات القليلة المقبلة، تركيب هذه الصواريخ، على سفن حربية يابانية مجهزة بأنظمة التوجيه Aegis.

يشار إلى أن اليابان، تقوم في الوقت الحالي، بتنفيذ عملية تحديث لصواريخها من طراز 12، بحيث يتجاوز مداها 1000 كيلومتر. وسيتم تركيب هذه الصواريخ على منصات إطلاق برية متنقلة، وكذلك للسفن والطائرات.

المصدر: تاس