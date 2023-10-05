المعارضة الإسرائيلية تطلب رفع مسألة الكشف عن "رشى" قدمها نتنياهو إلى القضاء لـ"التشكيك في أهليته"

طلب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد برفع مسألة الكشف عن تقديم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رشى لإعلاميين إلى القضاء.

وقالت قناة "I24"الإسرائيلية أن لابيد يحاول التشكيك في أهلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتولي أعلى منصب في إسرائيل.

تأتي هذه الدعوة بعد أن نقلت قناة "الميادين" عن مصدر أمني أيراني بأن طهران حصلت على معلومات خاصة تكشف عن قائمة الاعلاميين الأجانب الذين يتلقون رشى من مكتب نتنياهو.

وأوضح المصدر "الإيراني" أن "القائمة تشمل إعلاميين أوروبيين وأمريكيين وإسرائيليين وكل المعلومات الخاصة بهم والمبالغ التي استلموها"، لافتا إلى أن "المعلومات تشمل ملفات سرية عن شخصيات سياسية إسرائيلية معارضة لنتنياهو ولا سيما صور شخصية لهم".

وأضاف المصدر: "قائمة المعلومات والصور السرية للشخصيات التي كان يحتفظ بها نتنياهو تضم إيهود باراك ( رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) وبيني غانتس (وزير الدفاع الإسرائيلي السابق) ويهود أولمرت ( رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق)".

وتابع المصدر: "كل الصور الشخصية والملفات السرية الإسرائيلية موجودة الآن لدى الجهة الأمنية الإيرانية وقد تنشرها في وقت لاحق".

المصدر: "الميادين" + "I24"