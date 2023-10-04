بلومبرغ: تركيا تستعد لاستضافة اجتماع جديد حول أوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن تركيا تستعد لاستضافة اجتماع دولي جديد حول أوكرانيا على غرار اجتماع جدة الذي عقد في أغسطس.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيعقد على مستوى مستشاري الأمن القومي لدعم الجهود لتنظيم "قمة السلام" التي تريد أوكرانيا عقدها قبل نهاية العام الجاري.

وحسب المصادر، من المنوي عقد الاجتماع في إسطنبول في وقت لاحق من هذا الشهر.

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وسيعقد هذا الاجتماع تطويرا للاجتماعين المماثلين اللذين عقدا في الدنمارك في يونيو الماضي وفي جدة بالسعودية في أغسطس الماضي.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون فيه الأفكار الآيلة لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن آخر اجتماع من هذا القبيل كان في جدة، وجمع نحو 40 دولة، وجرى بدون مشاركة روسيا، وناقش ما يسمى بـ "خطة زيلينسكي" للسلام، إلى جانب بعض مبادرات السلام الأخرى.

وأعلنت موسكو مرارا أن تحقيق السلام في أوكرانيا بدون مراعاة مصالح روسيا أمر مستحيل. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "خطة زيلينسكي" "غير قابلة للتنفيذ على الإطلاق".

المصدر: بلومبرغ