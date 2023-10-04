صحيفة "سترانا" الأوكرانية: كييف تخطط لسلب ذوي الاحتياجات الخاصة امتيازاتهم وتعويضاتهم

ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية وجود خطط لإلغاء مفهوم الإعاقة في البلاد واستبداله بأ"تقييم درجات فقدان الوظائفية"، وذلك اعتبارا من العام 2025، بحسب ما ذكره وزير الصحة فيكتور لياشكو

نقلت صحيفة "سترانا" عن وزير الصحة لياشكو قوله: "المشكلة التي نواجهها الآن هي أننا نطارد الإعاقة لأنها توفر امتيازات وتعويضات، بدلا من إعادة الشخص إلى حالة الفاعلية في الحياة الاقتصادية".

وأضاف: "لم نسأل ماذا يريد هذا الشخص، وإنما نقول ما يمكننا أن نقدمه له. هذا هو نموذج ما بعد الاتحاد السوفييتي والذي يجب أن نتخلى عنه".

وأردف لياشكو أنه سيتم إدخال الشخص المصاب إلى مركز إعادة التأهيل ثم إحالته إلى "المناطق المناسبة" التي ستنظر في كيفية استعادة الوظائف المفقودة بسبب الإصابة أو المرض.

وبيّن أنه من المقرر إطلاق هذا النهج الجديد في العام 2025.

المصدر: تاس