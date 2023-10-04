أوليانوف: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وصلت ذروة سخافتها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وصلت إلى ذروة سخافتها، وهي دليل على "تراجع القيم الأساسية في أوروبا".

وقال أوليانوف، عبر منصة "إكس" حول مسألة الحظر المفروض على دخول السيارات التي تحمل لوحات الترخيص الروسية إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي: "هذه علامة على تراجع القيم الأساسية في أوروبا. فقد بدأوا بمحاربة لوحات السيارات".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن هذه الخطوة أقل سخافة من قرار الاتحاد الأوروبي مصادرة ورق "التواليت" من الأمتعة الشخصية للمواطنين الروس"، مضيفا "لقد وصلت العقوبات إلى ذروة سخافتها".

ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، الحظر بأنه مظهر من مظاهر النازية الجديدة والعنصرية من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو.

ووفقا لزاخاروفا، فإن إجراءات الحظر الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، والتي تنتهك القواعد القانونية الدولية الأساسية، هي محاولة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد، للانتقام من جميع الروس على خلفية "الفشل الذريع لسياسة العقوبات" ضد روسيا.

وسبق أن نشرت المفوضية الأوروبية توضيحا، ذكرت فيه، أن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على روسيا في عام 2022، تنطبق أيضا على السيارات الخاصة للمواطنين الروس التي تحمل لوحات ترخيص روسية، وبناء على ذلك، لا يمكن للمواطنين الروس قيادة سياراتهم الخاصة إلى داخل أراضي الاتحاد، حتى لأغراض السياحة أو لفترة زمنية قصيرة.

وقد اتخذ عدد من الدول الأوروبية إجراءات يحظر بموجبها دخول السيارات الخاصة التي تحمل لوحات ترخيص روسية.

المصدر: RT