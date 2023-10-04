هيلاري كلينتون تعترف بتنامي النفوذ الروسي عالميا بفضل بوتين

هاجمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون القيادة الروسية والرئيس بوتين متهمة إياهم بتنفيذ عمليات سرية وعلنية لتقويض الديمقراطية وكسب تأييد القادة السياسيين لنهجهم.

وزعمت هيلاري كلينتون في مقابلة مع شبكة PBS، أن سلوك القيادة الروسية وفريقها عبر "العمليات السرية والعلنية التي تهدف إلى تقويض الديمقراطية يكسبهم تأييد القادة السياسيين ووقوفهم إلى جانبهم".

واتهمت الرئيس بوتين قائلة: "وهو في غالب الأمر ما يعكس رؤية بوتين لدوره إلى حد بعيد" على حد وصف كلينتون.

وأضافت: "عندما أرى الناس تردد الطروحات الروسية التي سمعوها بالدرجة الأولى على قناة Russia Today أو تلك التي تظهر في خطاب لمسؤول روسي.. فإن ذلك نقطة تُسجّل لصالح بوتين".

واعتبرت كلينتون أيضا في معرض كيلها للاتهامات أيضا أنّ القيادة الروسية "مسرورة بالخلافات" داخل الكونغرس الأمريكي حول مسألة تقديم المساعدة لأوكرانيا، زاعمة أيضا أن القيادة الروسية تعمل على "تأجيجها".

واختتمت كلينتون بالقول إنها واثقة من أن المشرّعين الأميركيين، وعلى الرغم من الخلافات، سوف يضمنون استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الانتقادات دائما ما تخرج من قاعات الكونغرس الأمريكي بخصوص سياسة دعم أوكرانيا التي تتبعها الإدارة الأمريكية.

المصدر: تاس