أعلن البنتاغون يوم الأربعاء موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع أنظمة ومعدات باتريوت مطورة لإسبانيا مقابل 2.8 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وذكر البنتاغون في بيان رسمي: "أصدرت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على مبيعات عسكرية خارجية محتملة لحكومة إسبانيا بقيمة 2.8 مليار دولار، من أنظمة إطلاق الصواريخ باتريوت كونفيجوريشن-3+ والمعدات ذات الصلة".

وأوضح البيان أن البنتاغون أخطر الكونغرس الأمريكي بموافقة وزارة الخارجية على المبيعات المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم انظمة باتيروت الأمريكية في خطوط المواجهة وهي لم تسلم من الصواريخ الروسية التي دمرت العديد منها، وبهذا دمر الجيش الروسي أسطورة هذه المنظومة الصاروخية.

المصدر: نوفوستي