سكوت ريتر: إسرائيل تفقد بسرعة حقها الأخلاقي في الوجود كأمة

علق ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، على هتاف شبان إسرائيليين في مدينة القدس بعبارات معادية للفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل تفقد بشكل متسارع حقها الأخلاقي في الوجود كأمة.

وكتب ريتر على حسابه في منصة "إكس": "إسرائيل تفقد بسرعة حقها الأخلاقي في الوجود كأمة، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل".

وأضاف: "كنت أؤيد حق إسرائيل في الوجود، حتى عندما كنت أختلف مع سياسات حكومتها، ولكن عندما يتحول الوطن اليهودي إلى تجسيد حديث لقوى الكراهية التي خلقت الظروف التي أدت إلى تشكيل إسرائيل في المقام الأول، فلابد وأن يتساءل المرء عن جدوى المشروع وشرعيته".

واختتم ريتر قائلا: "يجب أن يكون لليهود دائما موطن في بلاد الشام. ولكن الأمر كذلك أيضا بالنسبة للمسلمين والمسيحيين. إن قيام دولة يهودية منفصلة، يتم تنظيمها وتنفيذها في ظل السياسات والممارسات الحالية للدولة الإسرائيلية الحديثة، لم يعد مقبولا".

وجاءت تصريحات ضابط المخابرات الأمريكية السابق، تعليقا على مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الإسرائيليين على متن قطار في مدينة القدس، يهتفون "أنا أكره كل العرب"، "هذه دولة يهودية".

“I hate all the Arabs”; “This is a Jewish State”. Israeli Youth chants on a Jerusalem train this afternoon, ahead of a soccer match. This is what have become of Israel. I feel sick. pic.twitter.com/9MhOBrptm3 — Uri Blau (@uri_blau) October 2, 2023

المصدر: RT