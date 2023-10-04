إيران تندد ببيان بريطانيا على خلفية إطلاق طهران القمر الاصطناعي "نور-3"

ندّدت إيران بالانتقاد الذي وجهته بريطانيا إلى طهران على خلفية إطلاق الأخيرة قمرا اصطناعيا عسكريا ووضعه في مداره، وأعلنت أن بيان لندن عبارة عن تدخل في الشؤون الإيرانية.

أعلنت إيران اليوم الأربعاء تنديدها بعد انتقادات وجهتها لها لندن بشأن إطلاق قمر اصطناعي عسكري إلى المدار، وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي "نجاح" إطلاق القمر الاصطناعي للتصوير "نور-3" بواسطة صاروخها "قاصد" الثلاثي المراحل، في أحدث عرض لتكنولوجيا الفضاء.

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وردّت إيران وندّدت بالبيان البريطاني ووصفته بأنه "تدخلي"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن "تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الفضاء الجوي، هو حقّ للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن إيران "تستخدم التكنولوجيات السلمية في طريق التطور العلمي والبحث".

بدورها، قالت بريطانيا أمس الثلاثاء منددة بالخطوة الإيرانية إنها تمّت "رغم دعوات متكرّرة من مجلس الأمن الدولي (لإيران) لوقف برنامجها للصواريخ البالستية".

وتخضع إيران لعقوبات أمريكية صارمة منذ انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي الذي منحها تخفيفا للعقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

المصدر أ ف ب