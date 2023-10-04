بايدن يعبر عن مخاوفه بشأن أوكرانيا في أعقاب إقالة مكارثي من رئاسة مجلس النواب

عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه من احتمال رفض الكونغرس مواصلة تقديم المساعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها تلك الهيئة التشريعية.

قال الرئيس بايدن في رده على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان يشعر بالقلق إزاء الاضطرابات التي تحدث في مجلس النواب الأمريكي في سياق تخصيص تمويل جديد لاحتياجات أوكرانيا، إن "هذا الخلل يجعلني أشعر بالقلق دائما".

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هذا وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر عقب جلسة تصويت نظّمها أمس الثلاثاء، إقالة رئيسه كيفن مكارثي، وصوّت 216 عضوا في الكونغرس لصالح عزله من منصبه، وصوت 210 ضد ذلك.

وبذلك كانت هذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تتم فيها إقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، إذ كانت هناك محاولة في عام 1910، لكنها لم تنجح.

وفي سياق متصل بإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، كانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بهذا الشأن. كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وكان مكارثي قد أكد قبل أيام من إقالته أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، مشيرا إلى المشاكل على الحدود الأمريكية.

وقال: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا. أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. لكن أولا وقبل كل شيء، أؤيد (تعزيز) الحدود".

المصدر: نوفوستي