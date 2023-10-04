قائد الحرس الثوري الإيراني: يمكننا ضرب العوامات المتحركة بالطائرات المسيّرة على بعد آلاف الأميال

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن لديهم قدرات تمكنهم من استهداف أي نقطة من العوامات المتحركة على بعد آلاف الأميال، باستخدام الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي.

وفي المؤتمر الوطني الرابع والعشرين لطلبة العلوم الطبية في إيران، قال اللواء حسين سلامي: "إن شبابنا اليوم هم امتداد لعباقرة الطب في إيران منذ القرون الخوالي"، متابعا: "أعتقد أنكم ستحيون العصر الذهبي للحضارة الإسلامية والإيرانية..الطب هو علم الحياة ومعرفة الحياة، وهذا العلم فريضة إلهية".

وأضاف اللواء سلامي: "إن بلادنا تتقدم ونحن من أفضل دول العالم في مجال علم الطب، وباعتباري جنديًا في هذا البلد ارتديت هذا الزي للتضحية بنفسي حتى تتمكنوا انتم من تحقيق أحلامكم العظيمة"، لافتا إلى "تقدم إيران في مجالات أخرى مثل إنتاج الطائرات المسيرة وإطلاق الأقمار الصناعية".

وأردف: "كما رأيتم أو سمعتم، أطلقنا في الأسبوع الماضي قمرا صناعيا تم صنعه على يد شبابنا ويجب مواصلة هذا المسار".

واستطرد القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "في مجال الطائرات المسيّرة أيضا لدينا قدرات تمكننا من استهداف أي نقطة من العوامات المتحركة على بعد آلاف من الأميال، باستخدام الطائرات المسيرة والذكاء الإصطناعي، وحتى نستطيع تحديد حجم الدمار الذي نلحق بها".

وأكمل: "نحن متقدمون في مجال تقنية الصواريخ الباليستية الدقيقة التي تكون تقنية معقدة للغاية وتحتكرها ثلاث دول في العالم إحداها إيران، وهذا يدل على أن هذه الدولة تتقدم، ولكن أعداءنا لا يحبون هذا، ولا يريدون أن نبني وطننا بأيدي شبابنا من ذوي المواهب العالية".

المصدر: "مهر"