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السفير الإسرائيلي في كييف ينشر فيديو لـ"نشيد القوميين الأوكرانيين"

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السفير الإسرائيلي في كييف ينشر فيديو لـ
Globallookpress
سفير إسرائيل في أوكرانيا مايكل برودسكي
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حذف السفير الإسرائيلي في كييف، مايكل برودسكي، من قناته على تليغرام مقطع فيديو لمجندات في الجيش الإسرائيلي يؤدين أغنية تعتبر "نشيد القوميين الأوكرانيين".

ونشرت القناة الرسمية للسفير المقطع في وقت سابق، حيث تغني المجندات أغنية "تشيرفونا كالينا"، مع الإشارة إلى أنهن يخدمن في جيش الدفاع الإسرائيلي، ثم قام بحذفها وإغلاق القناة مؤقتا.

تعتبر أغنية "تشيرفونا كالينا" نشيدا للقوميين الأوكرانيين المتطرفين، حيث تم تأليفها في أكتوبر 1942 في غرب أوكرانيا، من قبل القوات التي تعاونت مع النازيين وحاربت القوات السوفيتية، وارتكبت العديد من الجرائم، بما في ذلك مذبحة فولين (الإبادة الجماعية للسكان البولنديين في فولين في عام 1943)، بالإضافة إلى قتل الآلاف من الأوكرانيين الذين رفضوا التعاون معهم.

 

المصدر: نوفوستي

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