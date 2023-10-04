مكارثي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.. اثنان فقط خدما أقل منه

أصبح كيفين مكارثي أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يتم عزله في سابقة كانت الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أنه كان ثالث شخصية تنهي ولايتها في هذا المنصب قبل موعدها.

إقرأ المزيد

وقد خدم شخصان فقط أقل من مكارثي كرئيس لمجلس النواب بالكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما في القرن التاسع عشر. حيث شغل مايكل كير هذا المنصب لمدة 257 يوما في الفترة من 6 ديسمبر 1875 وحتى 19 أغسطس 1876، ثم كان ثيودور بوميروي رئيسا للمجلس لمدة يوم واحد فقط من 3-4 مارس 1869، حيث كان ذلك هو اليوم الأخير من المؤتمر الأربعين، وقد استقال الرئيس السابق شويلر كولفاكس لتولي منصب نائب الرئيس. في الوقت نفسه خطط بوميروي، الذي وافق على العمل رئيسا للمجلس للأربع والعشرين ساعة المتبقية، للمغادرة في 4 مارس، ولم يغير هذه الخطط.

وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي قد صوتوا، يوم أمس الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس كيفين مكارثي (الجمهوري) من منصبه، بواقع 216 عضوا لصالح العزل، و210 ضده. وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج، أعلن المجلس خلو منصب رئيس المجلس، وتم إعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد.

وقال النائب الجمهوري مات غايتس، الذي اضطلع بمهمة الإطاحة بمكارثي إنه "انتهك الاتفاقات" التي عقدها في يناير الماضي، و"تسبب في شلل مجلس النواب، ولم ينظر في مشروعات قوانين المخصصات المالية".

المصدر: نوفوستي