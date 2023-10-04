فقدان 23 جنديا جراء الفيضانات شمال شرقي الهند (فيديو)

أعلن الجيش الهندي اليوم الأربعاء فقدان ما لا يقل عن 23 جنديا إثر فيضانات مفاجئة في أحد الأودية بجبال الهيمالايا شمال شرقي الهند.

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وجاء في بيان القيادة الشرقية للقوات المسلحة الهندية: "بسبب هطول الأمطار المفاجئ فاضت بحيرة لوناك في ولاية سيكيم الشمالية، وحدثت فيضانات مفاجئة من نهر تيستا. 23 جنديا في عداد المفقودين ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية".

وتقع هذه المنطقة النائية في جبال الهيمالايا بالقرب من حدود الهند مع نيبال.

وتقع بحيرة لوناك عند سفح نهر جليدي بالقرب من كانغشينجونغا، ثالثة أعلى قمة في العالم.

المصدر: تاس